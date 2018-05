Die 21-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Berlin. Eine 21 Jahre alte Mofafahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn schwer verletzt worden. Die junge Frau war am frühen Mittwochabend auf der Rhinstraße unterwegs, als sie einen Auffahrunfall mit einer 64-Jährigen Autofahrerin verursachte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die 21-Jährige stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 64-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

( dpa )