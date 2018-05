17 Jahre alte Radlerin in Lebensgefahr: Zeugen gesucht

In der Busonistr. in #Karow wurde gg. 16:30 Uhr eine 17-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.



In diesem Zusammenhang suchen unsere Ermittler der Dir 1 dringend einen Lieferwagen mit der Aufschrift "dpd".



Helfen Sie uns:

☎️0304664172800

^tsm pic.twitter.com/h8yYTSzNJd