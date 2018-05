Die beiden Männer machten sich gerade mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen, als die Zivilpolizisten eingriffen.

Zivilfahnder Polizei erwischt Fahrraddiebe am S-Bahnhof Ahrensfelde

In der Nacht zu Dienstag haben Zivilfahnder zwei Fahrraddiebe am S-Bahnhof Ahrensfelde festgenommen. Gegen 23.20 Uhr waren Bundespolizisten zwei verdächtige Personen am S-Bahnhof Ahrensfelde ins Auge gefallen. Die Beamten beobachteten, wie das Duo versuchte, ein Fahrrad aus der Abstellanlage zu entwenden.

Während ein 31-jähriger Kasache mit einem Bolzenschneider am Schloss des Fahrrades hantierte, behielt sein 27-jähriger Landsmann das Umfeld im Auge. Die Zivilfahnder gaben sich daraufhin zu erkennen und nahmen die beiden Männer fest.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall gegen die Männer ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erhoben die Beamten Sicherheitsleistungen in Höhe von je 50 Euro bei den bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretenen Männern. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kam das Duo wieder auf freien Fuß.

( BM )