Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

1. Mai in Berlin: Polizei zieht positive Bilanz: Berlins neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat sich zufrieden mit dem Verlauf des 1. Mai in der Hauptstadt gezeigt. "Unser Konzept ist aufgegangen, die Doppelstrategie hat getragen", sagte Slowik der Deutschen Presse-Agentur. "Es scheint den linken Gewalttätern nicht mehr ganz so leicht zu fallen, Mitstreiter für Gewalttaten zu finden." Erstmals seit vielen Jahren blieb die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin-Kreuzberg weitgehend ohne Gewaltausbrüche. Auch die Zahl der Demonstranten sank. Laut Polizei kamen etwa 6000 Teilnehmer, im Vorjahr waren noch etwa 8000. Die Bilanz der Berliner Polizei - hier.

Der erste Tag im Mai 2018 Zwischen Demo und Party - das war der erste Mai in Berlin. Der erste Tag im Mai 2018

Autos und Müllcontainer in Flammen: In der Nacht zum Mittwoch haben in Berlin fünf Autos und vier Müllcontainer gebrannt. "Das ist für den 1. Mai sehr wenig", sagte ein Mitarbeiter der Berliner Feuerwehrleitstelle am Mittwochmorgen. Die Brände waren in der ganzen Stadt verteilt, zum Beispiel in Marzahn und Wittenau. Verletzt wurde niemand. Einen Zusammenhang mit den Demonstrationen des 1. Mai bestätigte die Polizei zunächst nicht. Unklar ist bislang auch, inwieweit es sich bei den Fällen um Brandstiftung handelte.

Radlerin bei Unfall schwer verletzt: Eine Radfahrerin ist in Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurde die 31-Jährige am Dienstagabend beim Überqueren einer Straße an einer Ampel von einem Kleintransporter angefahren. Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopf- und Oberkörperverletzungen in eine Klinik. "Wir prüfen noch, ob die Radfahrerin die Ampel bei Rot überquert hat", sagte ein Polizeisprecher. Zum Fahrer des Transporters machte die Behörde keine Angaben.

Angriff mit Messer: Mann muss notoperiert werden: Ein 42-Jähriger ist in Berlin-Pankow mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Tat am Dienstagabend am Haßfurter Weg in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Angaben zu seinem Zustand konnte die Behörde zunächst nicht machen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Mann gegen 20.45 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen. Dieser soll ihm mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Als der 42-Jährige um Hilfe schrie, flüchtete der Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt, eine Übernahme den Falls durch die Mordkommission wird Polizeiangaben zufolge derzeit geprüft. In welchem Verhältnis Opfer und Täter standen und warum es zu dem Angriff kam, war zunächst unklar.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U7: Kein Halt am U Siemensdamm Richtung Spandau. Bitte am U Rohrdamm in die Gegenrichtung umsteigen.

Tram 60: Bis 22. Mai zw. S Friedrichs-hagen und Altes Wasserwerk Bus­ersatzverkehr, Umleitung ab Ahorn­allee nach Rahnsdorf/Waldschänke. Ersatzhaltestellen zum S Friedrichshagen am Fürstenwalder Damm.

Staustellen

Französisch-Buchholz: Wegen einer Baustelle ist der Rosenthaler Weg ab morgens in beiden Richtungen zwischen Guyotstraße und Am Nordgraben bis Ende Juni gesperrt, für Fußgänger und Radfahrer nicht.

Prenzlauer Berg: Eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmern startet ca. 13 Uhr auf dem Senefelder Platz. Der Zug führt über Schwedter Straße, Kastanienallee und Schönhauser Allee zum S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee und wieder zurück.

Britz: Für ca. eine Woche ist die Buschkrugallee stadtauswärts zwischen Blaschkoallee und Teterower Straße auf einen Fahrstreifen verengt.

Wedding: Die Seestraße ist zwischen Afrikanische Straße und Turiner Straße bis Ende Oktober verengt.

Wetter

Tiefdruckgebiete bringen wechselhaftes Wetter: Heute überwiegen viele Wolken, die Sonne zeigt sich nur hin und wieder. Teilweise gehen auch Regenschauer nieder. Die Temperaturen erreichen nur noch Höchstwerte um 16 Grad, nachts Rückgang auf 9 bis 10 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Ost.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )