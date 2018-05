An der Ludwigsluster Straße in Hellersdorf brannte ein Golf.

Feuer in Berlin Autos und Müllcontainer brannten in der Nacht

In der Nacht zum Mittwoch haben in Berlin fünf Autos und vier Müllcontainer gebrannt. "Das ist für den 1. Mai sehr wenig", sagte ein Mitarbeiter der Berliner Feuerwehrleitstelle am Mittwochmorgen.

Die Brände waren in der ganzen Stadt verteilt, zum Beispiel in der Bernburger Straße in Kreuzberg, in der Ludwigsluster Straße in Marzahn und in Wittenau. Verletzt wurde niemand.

Einen Zusammenhang mit den Demonstrationen des 1. Mai bestätigte die Polizei zunächst nicht. Unklar ist bislang auch, inwieweit es sich bei den Fällen um Brandstiftung handelte.

( BM )