In Westend haben am Dienstagmorgen unbekannte Täter in Westend versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Gegen 5.50 Uhr bemerkte ein Passant im Vorraum des S-Bahnhofs Heerstraße einen dort aufgestellten, stark beschädigten Automaten und alarmierte die Polizei.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten in der Nacht durch Einleiten eines Gasgemisches eine Explosion herbeiführten. Durch die Detonation wurde der Geldautomat erheblich beschädigt, jedoch nicht geöffnet.

( BM )