Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

In Schmargendorf ist ein Mann plötzlich auf die Straße gelaufen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Berlin-Schmargendorf ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Ford gegen 20.10 Uhr die Breitestraße in Richtung Cunostraße.

In Höhe der Oeynhauser Straße überquerte plötzlich der 76 Jahre alte Fußgänger die Fahrbahn und wurde von den Wagen erfasst. Durch den Zusammenstoß prallte der Passant gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße.

Er wurde mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

( BM )