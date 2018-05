Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zum 1. Mai in Berlin

Verfolgungsjagd endet im Kanal: Ein Audi-Fahrer hat sich in der Nacht zu Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Wagen in Charlottenburg stoppen und kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und raste davon. An der Keithstraße Ecke Lützowufer in Tiergarten durchbrach der Wagen ein Geländer und stürzte in den Landwehrkanal. Die drei Insassen des Audi konnten sich selbst aus dem sinkenden Fahrzeug retten und wurden von den Beamten festgenommen. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Der Audi wurde mit einem Kran aus dem Kanal gehoben.

Autobrandstifter haben Feuer gelegt

Foto: Thomas Peise

Brandstifter zünden Autos an: Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zum 1. Mai an der Wartiner Straße in Neu-Hohenschönhausen in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Mindestens zwei Autos sowie ein Lkw mit Anhänger hatten nach Polizeiangaben gebrannt. Ob alle direkt angezündet wurden oder Feuer übergriff, war zunächst nicht klar.

BVG-Bus mit Steinen beworfen: Eine größere Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht in Schöneberg einen Linienbus mit Flaschen und Steinen beworfen. Es gingen mehrere Scheiben zu Bruch, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Nach Aussage des Busfahrers bewarfen etwa 20 bis 30 Jugendliche, die sich unter den Yorckbrücken aufhielten, den Bus. Sie machten sich aber noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub.

Eine Radfahrerin wurde unter einem Lkw eingeklemmt

Foto: Thomas Peise

Lkw erfasst Radfahrerin: Eine Radfahrerin ist in Tegel von einem Lastwagen angefahren und dabei schwer verletzt worden. Sie sei am Montagabend unter dem Lkw eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer sei mit einem Schock ebenfalls in einer Klinik behandelt worden, so die Feuerwehr. Der Lasterfahrer hatte rechts auf die Autobahnauffahrt abbiegen wollen,

Verkehrsmeldungen

Tiergarten: Ab 8 Uhr bis Mittwoch, 2 Uhr, ist die Straße des 17. Juni aufgrund der Vorbereitungen zu den Kundgebungen am 1. Mai zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor voll gesperrt, die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße.

( BM )