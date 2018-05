Radfahrerin wird unter Lkw eingeklemmt und mitgeschleift

Der Lkw-Fahrer und zwei junge Zeuginnen des Unfalls kamen mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik.

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Montagabend in Tegel unter einem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Holzhauser Straße, als der Lkw nach rechts auf die Autobahn-Auffahrt zur A111 abbiegen wollte. Dabei erfasste er die Radfahrerin.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Tegel

Bei der Kollision zwischen einem LKW und einem Fahrrad, wurde die Radfahrerin unter dem LKW eingeklemmt. Unsere Kräfte des #Technischen_Dienstes konnten die Frau befreien, sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus transportiert. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 30, 2018

