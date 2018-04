Polizei stoppt Raser bei illegalem Autorennen

Die Polizei hat Sonntagnacht zwei 23 Jahre alten Rasern bei einem illegalem Autorennen in Kreuzberg die Führerscheine abgenommen.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag zwei 23 Jahre alte Raser in Kreuzberg gestoppt. Die Männer fuhren laut Polizei gegen 1 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Skalitzer Straße zwischen Schlesisches Tor und Kottbursser Tor hin und her.

Als die beiden in ihren hochwertigen Wagen der Marken Mercedes Benz und Audi wieder in Richtung Kottbusser Tor unterwegs waren, holten Beamte die beiden Autos ein und konnte sie an der Kreuzung Skalitzer Straße Ecke Wrangelstraße anhalten.

Den beiden 23-Jährigen nahmen die Polizisten die Führerscheine ab. Ihre teuren Wagen mussten sie daraufhin am Straßenrand stehen lassen.

( BM )