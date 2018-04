Auf einer Baustelle in Hakenfelde brennt eine Dachkonstruktion - die Feuerwehr ist mit 80 Einsatzkräften vor Ort.

Dichte Rauchwolken Dach in Spandau in Brand geraten - zwei Verletzte

Auf einer Baustelle in Hakenfelde ist am Montagnachmittag eine Dachkonstruktion in Brand geraten. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, einer sei Bauarbeiter, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Wie er der Berliner Morgenpost sagte, stehe eine Fläche von rund 400 Quadratmetern im Vollbrand.

Da das Haus noch nicht fertig sei, gebe es auch keine Bewohner. Unklar sei bislang, ob Menschen in der Nähe waren oder verletzt wurden. Der Brand erzeugte eine extrem starke Rauchwolke.

Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer an der Mertensstraße Ecke Goltzstraße unter Kontrolle zu bringen. Zudem forderte sie Anwohner über Twitter auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten.

( alu )