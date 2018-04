Streit in der S-Bahn artet zu Prügelei auf Bahnsteig aus

Ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 39-Jährigen in einer S-Bahn der Linie 46 ist am Sonnabendabend eskaliert. Die beiden Männer waren gegen 19.20 Uhr im Zug zunächst verbal aneinander geraten.

Als der 39-Jährige an der Sonnenallee aussteigen wollte, traktierte ihn der 28-Jährige mit Faustschlägen gegen die Brust. Zudem spuckte er in Richtung Kopf seines Widersachers und zerrte ihn am Kragen.