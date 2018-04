Der 79-Jährige starb an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus (Archiv)

In Rummelsburg wurde ein Fußgänger von einem Bus erfasst. Drei Tage später starb er an den Unfallfolgen.

Verkehrsunfall Von Reisebus angefahren: 79-Jähriger stirbt an Verletzungen

Ein 79-Jähriger ist am 27. April den Folgen eines Verkehrsunfalls erlegen. Drei Tage zuvor war der Mann von einem Reisebus auf der Weitlingstraße in Rummelsburg angefahren worden. Der 79-Jährige hatte die Fahrbahn betreten und wurde von einem Reisebus mit der rechten Seite erfasst. Der Busfahrer, der in Richtung Skandinavische Straße fuhr, hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Das Opfer stürzte auf den Boden. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopf- und Armverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erlag er drei Tage später den Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

