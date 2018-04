In Friedrichshain beleidigte der junge Mann plötzliche Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn. Die setzten Pfefferspray dein.

Beleidigungen 23-Jähriger tritt und schlägt Bahnpersonal in Friedrichshain

Der 23-Jährige ging am Sonnabendabend gegen 23.45 Uhr in Friedrichshain das Bahnpersonal verbal an und versuchte die Männer zu treten, zu schlagen sowie mit gezielten Kopfstößen zu verletzen. Die Sicherheitmitarbeiter blieben unverletzt.

Bundespolizisten nahmen den Angreifer vorläufig fest. Bei der Festnahme leistete der Berliner Widerstand gegen die Beamten, indem er um sich trat und schlug sowie die Beamten bespuckte. Angeforderte Rettungskräfte versorgten die Augenreizungen des Angreifers vor Ort.

Die Bundespolizisten nahmen den 23-Jährigen anschließend mit zur Dienststelle und stellten dort die Identität des Berliners fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,07 Promille. Die Beamten leiteten gegen den jungen Mann Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Der Mann blieb über Nacht in Polizeigewahrsam und durfte am nächsten Morgen wieder gehen.

( BM )