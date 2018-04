Gewalt in Berlin Räuber droht Mann mit Flasche und drängt ihn in Hinterhof

Berlin. Ein 30-Jähriger ist in Berlin-Schöneberg ausgeraubt und dabei leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Täter bedrohte das Opfer am Sonntagabend mit einer abgebrochenen Glasflasche und drängte es vom Gehweg in einen Hinterhof, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Nachdem der 30-Jährige das geforderte Geld ausgehändigt hatte, floh der Täter.

Die Polizei konnte jedoch schon kurz darauf einen Verdächtigen in der Nähe des Tatortes festnehmen.

( dpa/seg )