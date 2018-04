Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Mann in Schöneberg ausgeraubt: Ein 30-Jähriger ist in Schöneberg ausgeraubt und dabei leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Täter bedrohte das Opfer am Sonntagabend mit einer abgebrochenen Glasflasche und drängte es vom Gehweg in einen Hinterhof, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Nachdem der 30-Jährige das geforderte Geld ausgehändigt hatte, floh der Täter. Die Polizei konnte jedoch schon kurz darauf einen Verdächtigen in der Nähe des Tatortes festnehmen.

A 10: Rückbau der 3+1-Verkehrsführung ab dem Vormittag, alle Zu- und Abfahrten am Kreuz Oranienburg werden freigegeben, die Umleitungen entfallen. Auf der A 111 in Richtung A 10 bis zum Abend nur ein Fahrstreifen.

Tiergarten: Ab 8 Uhr bis Mittwoch, 2 Uhr, ist die Straße des 17. Juni aufgrund der Vorbereitungen zu den Kundgebungen am 1. Mai zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor voll gesperrt, die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße.

Wedding/ Gesundbrunnen: Um 16 Uhr startet ein Protestmarsch am U-Bahnhof Seestraße und zieht bis 22 Uhr über die Müllerstraße, Schulstraße, Liebenwalder Straße, Reinickendorfer Straße, Gottschedstr., Schönstedtstraße, Brunnenplatz, Badstraße und Koloniestr. zum U-Bahnhof Osloer Straße.

Prenzlauer Berg/ Gesundbrunnen: In der Kulturbrauerei wird die Walpurgisnacht gefeiert. Im Bereich Schönhauser Allee/Danziger Straße/Knaackstraße und Sredzkistraße sowie am Mauerpark sind Beeinträchtigungen möglich.

Die Wolken werden am heutigen Montag im Tagesverlauf immer zahlreicher, und später gibt es später zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 19 und 24 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südost bis Südwest. Bei Schauern und Gewittern gibt es vorübergehend starke Böen. Nachts sinken die Temperaturen auf 11 bis 9 Grad. Am Dienstag scheint mal die Sonne, mal überwiegen die Wolken. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 17 Grad.

