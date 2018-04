Illegales Rennen: Polizei bremst Porsche und Ferrari aus

Nach einem Rennen am Freitagabend in Gesundbrunnen hat die Polizei zwei hochwertige Autos beschlagnahmt. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr bemerkt, wie ein Porsche und ein Ferrari in der Brunnenstraße auffällig rasant gelenkt wurden. Ihren Aussagen zufolge sollen die jeweiligen Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit oftmals die Fahrstreifen gewechselt haben und waren noch zu hören, als sie nicht mehr in Sichtweite der Passanten befanden.

Als die beiden Männer wieder zurückfuhren und in den Hanne-Sobek-Platz einbogen, ließen sie die Reifen der Autos immer wieder durchdrehen und die Motoren aufheulen. Zivilpolizisten beendeten die Fahrt anschließend auf der Badstraßenbrücke und unterzogen beide Autofahrer einer Überprüfung.

Gemäß richterlicher Anordnung durften sich der 23 Jahre alte Porsche-Fahrer und der 18 Jahre alte Ferrari-Pilot von den Fahrzeugen und ihren Führerscheinen verabschieden. Gegen beide Fahrer gibt es Anzeigen wegen der Durchführung eines verbotenen Autorennens.

