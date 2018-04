Geschlagen und getreten Kreuzberg: Vermummte greifen BVG-Kontrolleure vor Bus an

Polizisten haben am Freitagabend in Kreuzberg zwei Männer und zwei Frauen festgenommen, die gegen 19.10 Uhr drei Kontrolleure tätlich angegriffen haben sollen. Ein 36-Jähriger und seine beiden Kollegen hatten an der Reichenberger Straße vor einem Bus der Linie M29 die Personalien von drei Fahrgästen festgestellt, weil diese ohne gültige Tickets unterwegs gewesen waren.

Eine der mutmaßlichen Schwarzfahrer soll dann die Flucht ergriffen haben. Als die Kontrolleure dem Mann folgten, stürmten aus einem Haus mehrere Vermummte auf sie zu. Diese sollen die BVG-Mitarbeiter getreten, geschlagen und mit Flaschen attackiert haben. Dem 36-Jährigen wurde sein Dienstausweis entrissen. Anschließend sollen die Angreifer in ein angrenzendes Mietshaus und in einen Buchladen geflüchtet sein.

Polizeibeamte nahmen zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 24 bis 31 Jahren auf dem Dach des Hauses fest. Nach Informationen der Morgenpost sollen die Festgenommenen dem linksextremen Spektrum angehören. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Mehr zum Thema:

M29 - Berlins "Bus der Hölle"

Interaktiv: M29 - Berlins Buslinie der großen Unterschiede

( BM )