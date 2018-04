Prenzlauer Berg: Auto-Rambo prügelt auf Fußgänger ein

In der Nacht zu Sonnabend ist in Prenzlauer Berg nach ersten Erkenntnissen ein Autofahrer auf mehrere Fußgänger losgegangen und hat sie durch Schläge verletzt. Zu dem Vorfall kam es an der Kreuzung Prenzlauer Allee und Am Prenzlauer Berg.

Als die Fußgänger an einer Ampel die Straße überqueren wollten, soll es zum Streit mit dem Autofahrer gekommen sein. Dieser wurde zunächst mit Worten, dann offenbar auch mit den Fäusten ausgetragen. Nach noch unbestätigten Informationen soll der Autofahrer auch mit einem Teleskopschlagstock auf die Fußgänger eingeschlagen haben. Diese wurden verletzt und mussten behandelt werden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

( BM )