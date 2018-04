Zwei Jugendliche prügelten sich in Spindlersfeld. Als die Polizei sie kontrollierte, griff einer die Polizisten mit Faustschlägen an.

Nach Streit 20-Jähriger greift Polizisten am S-Bahnhof Spindlersfeld an

Ein 20-Jähriger hat am Donnerstagabend am S-Bahnhof Spindlersfeld Polizisten angegriffen. Vorausgegangen war laut einer Zeugin eine Schlägerei zwischen Jugendlichen. Als die Polizei eintraf, wies die Frau die Beamten auf zwei junge Männer hin, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen.

Als die Polizisten die beiden kontrollieren wollte, beleidigte der 20-Jährige die Beamten zunächst und kam ihren Weisungen nicht nach. Anschließend versuchte er, die Polizisten mit Faustschlägen anzugreifen. Die Polizisten konnten dem Angriff jedoch ausweichen und fesselten den Mann anschließend.

( BM )