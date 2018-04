Die Polizei in Berlin (Archiv)

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Autofahrer verletzt Radlerin beim Einparken schwer: Bei einem Unfall in Kreuzberg ist eine 26-Jährige Radfahrerin schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Frau fuhr am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr auf der Oranienstraße Richtung Skalitzer Straße als sie vom Auto eines 36-Jährigen erfasst wurde, der rückwärts einparken wollte. Die 26-Jährige kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bürogebäude beschmiert: Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag ein Bürogebäude in der Rheinsberger Straße in Mitte beschmiert. Laut Polizei entdeckte eine Renigungskraft gegen 3 Uhr lila Farbe an der Fassade im Eingangsbereich. Zudem wurden Steine gegen die Scheiben geschmissen. Die Polizei kann ein politisches Motiv nicht ausschließen. Deshalb ermittelt der Staatsschutz.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S1: Ab circa 22 Uhr durchgehend bis Sonntag, circa 18 Uhr wegen Bauarbeiten kein S-Bahnverkehr zwischen Schönholz und Waidmannslust. Als Ersatz fahren Busse. Die Züge der S1 werden zwischen Bornholmer Straße über Blankenburg und Hohen Neuendorf umgeleitet.

S5, S7, S75: Wegen des Neubaus der Rhinstraßenbrücke fahren ab Freitag, 27. April 22 Uhr bis 30. April 1:30 Uhr keine S-Bahnen zwischen Wuhletal/Springpfuhl und Lichtenberg. Als Ersatzverkehr fahren jeweils Busse.

U7: Zwischen dem 27. April und dem 30. Juli halten die Züge der U7 in Richtung S- und U-Bahnhof Spandau nicht am U-Bahnhof Parchimer Allee. Fahrgäste werden gebeten bis zum U-Bahnhof Blaschkoallee zu fahren und dort in die Gegenrichtung umzusteigen.

X54: Infolge eines Wasserrohrbruches wird die Linie zwischen Heinersdorf Kirche und Prenzlauer Promenade/Granitzstraße über Tino-Schierzina-Straße umgeleitet.

Staustellen

Lichtenberg: Ab mittags ist die Siegfriedstraße in beiden Richtungen zwischen Gotlindestraße und Herzbergstraße gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen, ca. 5 Uhr, an.

Pankow: Ab 7 Uhr ist die Breit Straße Richtung Damerowstraße vor der Mühlenstraße gesperrt.

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos, der am Heinrichplatz in Kreuzberg startet, kann es ab 20 Uhr in der gesamten Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Neukölln: Im Bereich Columbiadamm kann es ab dem Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im Volkspark Hasenheide beginnen dann die 53. Neuköllner Maientage.

Wetter

Bei einem Mix aus Sonnenschein und einigen Wolkenfeldern bleibt es weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest. In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken vorüber, und es bleibt überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 6 Grad. Morgen wechselt sich die Sonne mit dichteren Wolkenfeldern ab. Nur vereinzelt gehen Regenschauer nieder. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 22 Grad.

