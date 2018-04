Eine ausgetrocknete Chemikalie hat einen Polizeieinsatz in einer Kreuzberger Apotheke ausgelöst. Der Stoff war explosionsgefährdet.

Abgelaufene Chemikalie Explosionsgefahr: Polizeieinsatz in Kreuzberger Apotheke

Die Polizei ist am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz in einer Apotheke in der Kreuzberger Wrangelstraße ausgerückt. Auslöser war laut Polizei ein Behälter mit ausgetrockneter Pikrinsäure. Diese kann bei falscher Lagerung explodieren.

Gegen 16:00 rückte die Polizei mit Kriminaltechnikern an und sperrte den näheren Umkreis der Apotheke. Die Beamten stellten die Chemikalie ohne Zwischenfälle sicher. Gegen 17:30 war der Einsatz beendet. Die Polizei war mit 12 Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

