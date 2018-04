Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Köpenick mehr als zehn Autos beschädigt

Bei mindestens elf Autos sind in Köpenick die Scheiben zertrümmert worden. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Sachbeschädigung Unbekannte demolieren mindestens elf Autos in Köpenick

Bislang unbekannte Täter haben in Köpenick mindestens elf Fahrzeuge beschädigt. Sie haben Dellen in Motorhauben getreten, Spiegel abgerissen und die Front- und Heckscheiben der Autos eingeschlagen. Betroffen waren Autos unterschiedlicher Hersteller. Die Fahrzeuge standen vorwiegend an der Kaulsdorfer Straße und im Wongrowitzer Steig.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat. Unklar ist im Moment noch, wann die Autos beschädigt wurden. Augenzeugen berichteten von lauten Geräuschen und dunkel gekleideten Personen, die sich vom Tatort entfernten.

( ad )