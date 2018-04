Kriminalität In Fischladen eingestiegen: Zwei Einbrecher festgenommen

Berlin. Statt frischem Fisch auf frischer Tat ertappt: Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in Berlin-Charlottenburg festgenommen worden. Ein 33-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein noch unbekannter Komplize waren den Beamten in der Nacht auf Donnerstag vor einem Spezialitätengeschäft für Meeresfrüchte in der Kaiser-Friedrich-Straße aufgefallen, wie die Polizei mitteilte.

Einer der drei stieg schließlich in den Laden ein. Als er wieder herauskletterte, wollte das Trio gemeinsam flüchten. Der Polizei gelang es allerdings zwei der Männer festzunehmen. Dem dritten mutmaßlichen Täter gelang die Flucht.

( dpa/seg )