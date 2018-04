Bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall in Kreuzberg ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Unfal in Kreuzberg Beifahrertür geöffnet - Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert worden. Er war in Kreuzberg gegehen die geöffnete Fahrertür eines Autos geprallt.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 48-jährige Mann gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße Hallesches Ufer aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Richtung Möckernstraße unterwegs. Auf einer Grundstücksausfahrt hielt ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer das Auto parallel zur Fahrbahn. Seine 25-jährige Mitfahrerin soll die Beifahrertür geöffnet haben, worauf es zur Berührung mit dem Radler kam. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

