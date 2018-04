Wohl antisemitische Beleidigung nach "Berlin trägt Kippa"

Der Streit um ein zugeparktes Auto soll am Mittwochabend in Schöneberg mit einer antisemitischen Beleidigung geendet haben. Wie die Polizei mitteilte, parkte ein 37-Jähriger gegen 19.20 Uhr in der Goltzstraße mit seinem Wagen das Auto eines 22-Jährigen zu. Als sich der 22-Jährige an den 37-Jährigen wandte, der sich in einem nahen Imbiss aufhielt, gerieten die beiden Männer in Streit und begannen eine Rangelei.

Als ein 22 Jahre alter Begleiter des Zugeparkten, der eine Kippa und einen Davidstern am Mantel trug hinzukam, soll der 37-Jährige ihn antisemitisch beleidigt haben. Laut Informationen der Berliner Morgenpost war der mutmaßlich Beleidigte zuvor auf der Solidaritätsveranstaltung "Berlin trägt Kippa" am Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße in Charlottenburg. Der 37-Jährige bestritt gegenüber der Polizei die Äußerung. Verletzt wurde bei dem Streit niemand.

Mehr zum Thema:

Antisemitismusbeauftragter will Vorfälle zentral erfassen

2500 Berliner demonstrieren mit Kippa gegen Judenhass

"Berlin trägt Kippa": Aufzug muss abgebrochen werden

Wer Juden hasst, greift uns alle an

( cla )