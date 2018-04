Einer der Unfallwagen wurde stark an der Front beschädigt

Berlin-Charlottenburg Zwei Autos stoßen am Kudamm zusammen

An der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Uhlandstraße in Berlin-Charlottenburg hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet.

Dort stießen zwei Autos zusammen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden.

