Auch in haselhorst gingen in der Nacht zwei Autos in Flammen auf.

An der Alten Jakobstraße in Kreuzberg brannten in der Nacht zu Donnerstag zwei Wagen.

Erneut sind in Berlin geparkte Autos in Flammen aufgegangen.

Die Serie der Auto-Brandstiftungen in Berlin reißt nicht ab. Diesmal brannten Fahrzeuge in Kreuzberg und Spandau.

Feuerwehreinsatz In der Nacht brannten in Kreuzberg und Haselhorst Autos

Wieder haben in der Nacht Fahrzeuge in Berlin gebrannt. Diesmal standen zwei Autos an der Alten Jakobstraße in Kreuzberg in Flammen. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Niemand wurde verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Auch in Haselhorst gingen zwei Fahrzeuge in Flammen auf. An der Therese-Giehse-Straße Ecke Olga-Tschechowa-Straße stand ein Mercedes Vito in Brand, ein daneben geparkter Renault wurde auch fast vollkommen zerstört. Ein BMW erlitt einen Brandschaden an der Seite, der Fahrer konnte sein Auto noch aus dem Gefahrenbereich entfernen und umparken. Auch hier wird von Brandstiftung ausgegangen.

Brennende Autos in Kreuzberg

Foto: Thomas Peise

Mehr zum Thema:

Geparktes Auto brennt aus

Auto brennt an Tankstelle in Mitte - Ein Verletzter

( BM )