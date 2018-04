Bei einem Unfall am Mittwochabend in Neukölln sind zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Autofahrer gegen 19.30 Uhr durch die tief stehende Sonne so stark geblendet, dass er an der Kreuzung Hasenheide und Jahnstraße zwei Fußgänger übersah, die gerade eine Ampel überquerten.

Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus, die Kreuzung war zur Unfallaufnahme etwa 45 Minuten gesperrt.

( BM )