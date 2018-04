Wieder Polizeiauto an der Rigaer Straße angegriffen

Berlin. Ein Polizeiwagen ist in Berlin an der Rigaer Straße mit Steinen beworfen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, verfehlten die Wurfgeschosse ihr Ziel, beschädigten aber zwei parkende Autos am Straßenrand.

Die Beamten suchten am Mittwochabend mit einem größeren Aufgebot vergeblich nach den Tätern. Der Staatsschutz ermittelt.

Immer wieder Angriffe auf Polizeiautos

Im Kiez kam es in den vergangen Wochen vermehrt zu ähnlichen Vorfällen. Erst vor wenigen Tagen hatten Unbekannte Steine auf einen Streifenwagen mit Steinen geworfen. Anfang April wurden in zwei Fällen mehrere Polizeiautos an der Rigaer Straße attackiert. In der Nacht zu Ostermontag hatten unbekannte Täter rund 30 Pflastersteine in Richtung Beamte und Polizeiwagen geworfen. Kurze Zeit später waren Polizisten erneut vor Ort unterwegs, als ein Gegenstand auf die Frontscheibe ihres Fahrzeugs schlug.

Die Behörden zählen die Gegend zu den Bereichen mit besonders hoher Kriminalität. Die Polizei hat ihre Präsenz dort bereits erhöht.

