Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Autos brennen in Kreuzberg und Haselhorst: Wieder haben in der Nacht Fahrzeuge in Berlin gebrannt. Diesmal standen zwei Autos an der Alten Jakobstraße in Kreuzberg in Flammen. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Niemand wurde verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auch in Haselhorst gingen zwei Fahrzeuge in Flammen auf. An der Therese-Giehse-Straße Ecke Olga-Tschechowa-Straße stand ein Mercedes Vito in Brand, ein daneben geparkter Renault wurde auch fast vollkommen zerstört. Ein BMW erlitt einen Brandschaden an der Seite, der Fahrer konnte sein Auto noch aus dem Gefahrenbereich entfernen und umparken. Auch hier wird von Brandstiftung ausgegangen.

Zwei völlig ausgebrannte Fahrzeuge in Haselhorst

Foto: Morris Pudwell

In diesem Hochhaus in Tegel hat es gebrannt

Foto: Thomas Peise

Wohnungsbrand in Hochhaus: Am Bottroperweg ist in der Nacht in Tegel in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung im 3. Obergeschoss des Hochhauses brannte vollständig aus. Der Mieter wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr evakuierte das Haus und löschte diese Flammen. Insgesamt waren vier Staffeln im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kam, stand zunächst nicht fest.

Ein Autofahrer hat zwei Fußgänger erfasst. Offenbar hatte ihn die Sonne geblendet

Foto: Morris Pudwell

Von Sonne geblendet - Autofahrer erfasst zwei Fußgänger: Unfall Kurz vor 19.30 Uhr hat am Mittwochabend ein Autofahrer in Neukölln an der Hasenheide Ecke Jahnstraße zwei Fußgänger erfasst, die gerade die Straße überqueren wollten. Die beiden Personen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des Opels wurde behandelt. Ein Zeuge sagte, die untergehende Sonne habe so tief gestanden, dass man die rote Ampel in Fahrtrichtung nicht erkennen konnte. Die Kreuzung war für rund 45 Minuten Richtung Südstern gesperrt.

Einer der Unfallwagen rammte noch einen Pfosten

Foto: Thomas Peise

Unfall am Kudamm: An der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Uhlandstraße in Charlottenburg hat sich am Abend ein Unfall ereignet. Dort stießen zwei Autos zusammen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden.

Wieder Polizeiauto an der Rigaer Straße angegriffen: Ein Polizeiwagen ist in Friedrichshain an der Rigaer Straße mit Steinen beworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, verfehlten die Wurfgeschosse ihr Ziel, beschädigten aber zwei parkende Autos am Straßenrand. Beamte suchten am Mittwochabend mit einem größeren Aufgebot vergeblich nach den Tätern. Der Staatsschutz ermittelt.

Räuber überfällt Tankstelle: Ein bewaffneter Räuber hat eine Tankstelle in Reinickendorf überfallen. "Er bedrohte den Angestellten am Mittwochabend mit einer Schusswaffe und verlangte das Geld aus der Kasse", sagte ein Polizeisprecher. Der maskierte Täter nahm das Geld, raffte noch einige Zigarettenschachteln zusammen und flüchtete auf die Holländerstraße. Der Angestellte kam ohne Verletzungen davon.

Verkehrsmeldungen

Bus

Linie 100: Infolge einer Kranaufstellung in der Budapester Str. wird die Linie in Richtung S+U Zoologischer Garten ab Schillstr. über An der Urania, Kurfürstenstr., Tauentzienstr., Joachimsthaler Str. umgeleitet. Die Haltestellen Bayreuther Str., Breitenbachplatz werden nicht bedient.

Staustellen

Wedding: Auf der Seestraße haben Gleisbauarbeiten begonnen. Zwischen Afrikanische Straße und Turiner Straße ist die Fahrbahn in beiden Richtungen verengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

Mitte: Eine Demonstration beginnt um ca. 14 Uhr auf der Straße Am Festungsgraben. Der Zug führt über Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße und Scheidemannstraße zum Platz der Republik.

Karow: Bahnhofstraße bis Pankgrafenstraße zwischen Hubertusdamm und Streckfußstraße Sperrung in beiden Richtungen wegen Arbeiten an Wasserleitungen. Die angrenzenden Straßen Pankgrafenstraße, Bahnhofstraße, Boenkestraße und Lieben-straße werden Sackgassen.

Mitte: Chausseestraße zwischen Habersaathstraße und Wöhlertstraße Sperrung in Richtung Wedding. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Neukölln: Hasenheide zwischen Südstern und Graefestraße nur eine Spur Richtung Hermannplatz.

Wetter

Die Sonne kommt bei uns nur ab und zu zum Vorschein. Immer wieder ziehen dichte Wolken vorüber. Sie bringen zum Teil kräftige Regengüsse oder Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 12 und 14 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus West. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 6 bis 4 Grad ab.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

