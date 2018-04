Schülerin verfolgt und begrapscht: Polizei sucht Täter

Der Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der bereits im Dezember 2017 eine Schülerin verfolgt und begrapscht hat. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Bilder des Tatverdächtigen.

Wie es weiter hieß, ereignete sich die Tat am Sonntag, 10. Dezember 2017, gegen 18 Uhr an der Tram-Haltestelle Jan-Petersen-Straße in Marzahn. Laut Polizei hatte der Unbekannte die Jugendliche bereits in einer Tram der Linie M8 angestarrt. Als die Schülerin an der Haltestelle aus der Tram ausstieg, verfolgte er sie bis zu einem nahegelegenen Häuserdurchgang.