Am Columbiadamm in Berlin-Tempelhof ist in der Nacht ein Feuer an einem Sattelauflieger ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell.

Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Mehr Polizeimeldungen:

Feuerwehr löscht brennenden Lkw-Aufleger

Drogen über Gefängnismauer geworfen

Ein Feuerwehrmann bei Brand in Spandauer Feuerwache verletzt

Mehrere Radfahrer bei Unfällen in Berlin schwer verletzt

( BM )