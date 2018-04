Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Lkw-Aufleger brennt: Am Columbiadamm in Tempelhof ist in der Nacht ein Feuer an einem Sattelauflieger ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Feuer bricht in Keller aus: An der Granitzstraße in Pankow ist es am Dienstagabend zu einem Kellerbrand gekommen. Dieser konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es brannte Gerümpel im Keller. Verletzt wurde niemand.

Brand in Gefängniszelle: In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben brannte dort eine Matratze. Justizbeamten konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst behandelt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Staustellen

A10 (Westlicher Berliner Ring): Die Anschlussstelle Potsdam-Nord Richtung Dreieck Havelland wird ab 8 Uhr bis 9. Mai, 18 Uhr, gesperrt.

A 115 (Avus): Vollsperrung der A 115 ab ca. 9.50 bis 10.10 Uhr in beiden Richtungen zw. AS Hüttenweg und AS Spanische Allee. Der parallel zur Avus führende Kronprinzessinnenweg wird bereits ab ca. 9.30 Uhr voll gesperrt. Betrifft auch den Fuß- und Radverkehr.

Prenzlauer Berg: Ab 9 Uhr bis voraussichtlich Freitag weitere Bauarbeiten auf der Prenzlauer Allee. In beiden Richtungen zw. Elsa-Brändström-Straße und Am Steinberg steht jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mitte: Von 6 bis 10 Uhr wird die Baustelle Otto-Braun-Str./Mollstr. erneut umgestellt. Die Polizei regelt den Verkehr. Anschließend ist nur noch das Linksabbiegen nicht möglich.

Wetter

Der Himmel zeigt sich bei uns wechselnd bis stark bewölkt, und im Tagesverlauf gehen örtlich Schauer nieder. Vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 12 und 19 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West. Es können starke bis stürmische Böen auftreten. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 8 bis 6 Grad ab.

( mim )