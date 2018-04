Gedenktafel eines der ersten Berliner KZ beschädigt

Unbekannte Täter haben die Gedenktafel zur Erinnerung an den "Gutschow-Keller" an der Friedrichstraße aus der Verankerung gerissen.

Die Gedenktafel für eines der ersten Konzentrationslager in Berlin, den "Gutschow-Keller" in der Friedrichsstraße, ist von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rissen sie die Tafel aus ihrer Verankerung. Ein Zeuge hatte die Polizei am Montagmittag verständigt. Die Tafel wurde an ein Museum übergeben.

Das Konzentrationslager "Gutschow-Keller" in einem Mietshauses wurde von März bis Mai 1933 von der SA zur Inhaftierung von Hunderten Gewerkschaftern, Kommunisten und Sozialdemokraten genutzt. Von den Häftlingen wurden die Räume auch "Blutburg" genannt, da viele gefoltert wurden. Schreie der Häftlinge waren bis auf die Straße zu hören, heißt es auf der Gedenktafel.

( epd )