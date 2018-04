Zwei schwerverletzte Radfahrer - Unfallfahrer flüchtet

Ein Auto hatte die beiden Radfahrer zu eng überholt. Beide stürzten, der Autofahrer floh. Auch in Moabit verunglückte ein Radfahrer.

In Berlin-Neukölln sind zwei Radfahrer verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden 26- und 33-Jährigen am Montag kurz vor 13 Uhr am Maybachufer unterwegs. Kurz hinter der Liberdastraße soll sie ein Auto, vermutlich ein Opel, ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholt haben.

Beide Radfahrer stürzten. Der oder die Autofahrer/in flüchtete vom Unfallort. Die Fahrradfahrer kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

In Moabit kam es ebenfalls am Montag zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer. Gegen 15.40 Uhr war ein 34 Jahre alter VW-Fahrer auf der Ellen-Epstein-Straße unterwegs. Als er links auf einen Supermarkt-Parkplatz abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 30 Jahre alten Radfahrer, der aus Richtung Beusselstraße kam.

Der Radler stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden müssen.

