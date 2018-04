Polizei stoppt zwei hochwertige Audis

Polizei hat in Kreuzberg zwei hochwertige Audis kontrolliert

In Berlin-Kreuzberg haben Polizisten in er Nacht zu Dienstag an der Gitschiner Straße zwei hochwertige Audis gestoppt und die Insassen kontrolliert.

Einer der Fahrer ist der Polizei bereits wegen mehrerer Delikte bekannt. Außerdem fanden diese Beamten in den Fahrzeugen mehrere Baseballschläger.

( BM )