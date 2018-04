In der Nacht brannten in Berlin wieder einmal Autos

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Autos ausgebrannt: Erneut sind in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten in der Nacht zum Dienstag insgesamt drei Wagen - zwei in Karlshorst, einer in Friedrichsfelde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde keiner. Ein Brandkommissariat und der Staatsschutz ermitteln.

Sauna in Gartenlaube brennt: Eine brennende Sauna hat in Bohnsdorf einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. "Die Sauna befand sich in einer rund 25 Quadratmeter großen Gartenlaube", sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Das Gebäude ging am Montagabend in Flammen auf. In der Gegend stieg starker Rauch auf. Die Feuerwehr löschte alles. Verletzt wurde niemand. Warum es brannte, war unklar.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U-Bahn

U1: Sperrung zwischen S + U Warschauer Straße und U Hallesches Tor. Pendelverkehr zwischen S + U Warschauer Straße und U Schlesisches Tor. Ersatzverkehr mit Bussen: zwischen U Schlesisches Tor und U Hallesches Tor.

Baustellen

Prenzlauer Berg: Aufgrund von Fahrbahnschäden steht bis Freitag auf der Prenzlauer Allee stadteinwärts zwischen Wisbyer Straße und Wichertstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Friedrichsfelde: Auf der Straße Alt-Friedrichsfelde beginnt eine neue Bauphase. Stadtauswärts in Höhe Robert-Uhrig-Straße bis Mitte Mai nur noch ein Fahrstreifen; stadteinwärts bleiben die zwei Fahrstreifen.

Kreuzberg/Mitte: Von 15 bis 19.30 Uhr kommt es im Bereich Oranienplatz, Oranienstraße, Moritzplatz, Rudi-Dutschke-Straße und Axel-Springer-Straße zu Verkehrsbehinderungen wegen einer Demonstration. Wegen der ab ca. 18 Uhr stattfindenden Abschlusskundgebung ist die Axel-Springer-Straße zwischen 17 und 21 Uhr in beiden Richtungen zwischen Leipziger Straße und Oranienstraße gesperrt.

Moabit: Die Gotzkowskystraße ist bis Ende Mai in beiden Richtungen in der Kreuzungszu- und -abfahrt zur Straße Alt-Moabit gesperrt. Im erweiterten Kreuzungsbereich Levetzowstraße/Alt-Moabit/Helmholtzstraße/Franklinstraße kommt es zu umfangreichen Fahrbahneinschränkungen. Fahrradfahrer beachten bitte die geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich.

Wetter

Nur örtlich kommt mal längere Zeit die Sonne zum Vorschein. Häufig halten sich dichte Wolken. Sie bringen auch zeitweise Regen oder Nieselregen. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus West.

