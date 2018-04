Radfahrer von abbiegendem Auto angefahren

In Moabit wollte ein Autofahrer auf einen Parkplatz fahren. Dabei übersah er einen Fahrradfahrer.

Berlin. Ein 30 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Moabit von einem abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. "Der 34-Jährige am Steuer des Wagens wollte am Montagnachmittag auf einen Supermarktplatz fahren", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Dabei übersah er den Radler, der mit Kopfverletzungen in die Klinik kam.

( dpa )