Erneut sind in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten in der Nacht zum Dienstag insgesamt drei Wagen

In der Nacht hat die Feuerwehr drei Brände an Fahrzeugen gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Berlin-Lichtenberg Brandstifter zünden drei Autos in Lichtenberg an

In Berlin-Lichtenberg sind in der Nacht zu Dienstag drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Zuerst brannte an der Marzahn Chaussee ein Skoda, der erheblich beschädigt wurde. Dann brannte an der Dorotheastraße ein Kleintransporter.

Noch während dieser Löschárbeiten ging an der Sangeallee ebenfalls ein Kleintransporter in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat und der Staatsschutz ermitteln.

( BM )