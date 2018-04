Auto fährt wohl beim Rangieren in Bistro - mehrere Verletzte

Bei einem Unfall ist am Montagmittag in Kreuzberg ein Auto in ein Bistro gefahren.

Schrecksekunde in Kreuzberg: Ein Autofahrer ist am Montagmittag wohl versehentlich rückwärts in ein Café in der Charlottenstraße gefahren. Acht Menschen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Sechs davon wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es deute nach ersten Erkenntnissen alles auf einen Unfall an dem Lokal in der Charlottenstraße hin, teilte die Polizei mit.

Ein in dem Bistro arbeitender Augenzeuge berichtete der Berliner Morgenpost, dass ein Autofahrer offenbar versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Die Scherben der Fensterscheiben seien zum Teil bis zum Ende des Ladens geflogen, viele Gäste seien traumatisiert, sagte er.

Mehrere Menschen, die vor dem Lokal saßen und standen, hätten noch rechtzeitig wegspringen können, sagte ein weiterer Augenzeuge. Der Schreck sei groß gewesen. Der offensichtlich unter Schock stehende Fahrer sprach dem Zeugen zufolge von einem Versehen.

#Verkehrsunfall in #Kreuzberg

Bei einem missglückten Rangiermanöver fuhr ein PKW rückwärts in eine ein Café. Dabei wurden 8 Gäste leicht verletzt, davon wurden 6 Personen in Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzstelle ist jetzt unter Kontrolle #EstuK pic.twitter.com/HSCa4OxQKw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 23, 2018

( dpa/BM )