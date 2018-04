Erneut Steinwürfe auf Polizeiauto an der Rigaer Sraße

Vermutlich linksextreme Täter haben am Sonntagabend an der Rigaer Straße Steine auf einen Einsatzwagen der Polizei geworfen Kurz vor 22 Uhr schleuderten die Unbekannten mehrere Steine an der Kreuzung Rigaer- und Zellestraße auf den Gruppenwagen einer Einsatzhundertschaft.

Die Beamten wurden nicht verletzt. Sie fanden mehrere Kleinpflastersteine auf der Straße. Das Einsatzfahrzeug wies Beschädigungen am Dach auf. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rigaer Straße: Mit Suppenkelle und Kochtopf gegen Gentrifizierung 220 neue Wohnungen sollen in der Rigaer Straße entstehen. Doch wegen der angestrebten Mieten gibt es Proteste gegen den Neubau. Die Kaltmiete im Kiez ist seit 2012 um 31% gestiegen, auf 11,15 Euro. Die neue Zielmiete soll 12,50 Euro betragen. Rigaer Straße: Mit Suppenkelle und Kochtopf gegen Gentrifizierung

Im Kiez kam es in den vergangen Wochen vermehrt zu ähnlichen Vorfällen. Anfang April wurden in zwei Fällen mehrere Polizeiautos in der Rigaer Straße attackiert. In der Nacht zu Ostermontag hatten unbekannte Täter rund 30 Pflastersteine in Richtung Beamte und Polizeiwagen geworfen. Kurze Zeit später waren Polizisten erneut vor Ort unterwegs, als ein Gegenstand auf die Frontscheibe ihres Fahrzeugs schlug. Die Behörden zählen die Gegend zu den Bereichen mit besonders viel Kriminalität. Die Polizei hat ihre Präsenz dort bereits erhöht.

( BM )