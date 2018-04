Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Betrunken in Restaurant-Vorgarten: Bei einem missglückten Parkmanöver ist am Abend an der Wiclefstraße in Moabit ein betrunkener Rentner mit seinem Auto in den Vorgarten eines Restaurants gerauscht. Zwei 72 und 74 Jahre alte Gäste kamen mit gebrochenen Knochen ins Krankenhaus.

Vor Lokal randaliert: In Heinersdorf hat am Abend gegen 20 Uhr ein 43-Jähriger vor einem Restaurant an der Romain-Rolland-Straße herumgebrüllt. Er stellte sich kurzzeitig bewusstlos und warf beim Eintreffen der Feuerwehr ein Fahrrad auf einen Mitarbeiter. Anschließend traktierte er Polizeibeamte mit den Fäusten. Selbst Pfefferspray zeigte keine Wirkung. Eine Beamtin drängte er in ein Gebüsch, wo sie sich leicht verletzte. Die Beamten fanden bei dem Mann mehrere Betäubungsmittel. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Erneut Steinwürfe an der Rigaer Straße: Anwohner haben in den Abendstunden an der Kreuzung Rigaer und Zellestraße in Friedrichshain Steine auf einen Einsatzwagen der Polizei geworfen. Die Beamten wurden nicht verletzt und fanden mehrere Kleinpflastersteine auf der Fahrbahn. Das Einsatzfahrzeug wies Beschädigungen am Dach auf.

Jobcenter mit Farbe beschmiert: Unbekannte Täter haben in der Nacht das Jobcenter in Kreuzberg beschädigt. Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes stellten die Beschädigung, die vermutlich durch den Wurf von Farbflaschen entstand, kurz vor 2 Uhr an der Fassade in der Rudi-Dutschke-Straße fest.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U 1: Pendelverkehr zwischen S+U Warschauer Straße und U Schlesisches Tor. Busersatzverkehr zwischen U Schlesisches Tor und U Hallesches Tor. Am U Hallesches Tor fahren die Züge (Richtung U Uhlandstraße) außerplanmäßig vom Bahnsteig in Richtung S+U Warschauer Straße ab.

Staustellen

Bus und Bahn

S-Bahn

S3 und S9: In der Zeit von 22 bis ca. 1.30 Uhr ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Westkreuz und Olympiastadion eingestellt. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

A 10: Zwischen der Anschlussstelle Michendorf und der Eisenbahnüberführung Bahnhof Seddin kommt es in den folgenden Nächten bis Freitag/Sonnabend von 20 bis ca. 5 Uhr zu Fahrstreifensperrungen. Teilweise steht in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

A 103 (Steglitz-Zubringer): In Richtung Schöneberg müssen an der AS Saarstraße Straßenschäden beseitigt werden. In den nächsten zwei Tagen werden die Arbeiten als Tagesbaustelle – voraussichtlich unter Sperrung der Einfahrt – durchgeführt.

Neukölln: Auf der Sonnenallee beginnen am Morgen Fahrbahnsanierungsarbeiten. Bis Anfang Juni zwischen Hertzbergstraße und Thiemannstraße je Richtung nur ein Fahrstreifen.

Mitte: Ab ca. 9 Uhr werden im Tunnel Grunerstraße Reparaturarbeiten vorgenommen. Bis Dienstagmorgen steht in Richtung Greifswalder Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mitte (2): Von 6 bis ca. 17 Uhr werden auf der Axel-Springer-Straße Kranarbeiten durchgeführt. Die Straße ist in Richtung Lindenstraße zwischen Schützenstraße und Zimmerstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Moabit: Die Gotzkowskystraße ist wegen Bauarbeiten bis Ende Mai in beiden Richtungen in der Kreuzungszu- und -abfahrt zur Straße Alt-Moabit gesperrt. Im erweiterten Kreuzungsbereich Levetzowstr./Alt-Moabit/Helmholtzstraße/Franklinstraße umfangreiche Fahrbahneinschränkungen.

Tegel: Ab dem Morgen gibt es auf der Karolinenstraße zwischen Waidmannsluster Damm und Am Tegeler Hafen für ca. eine Woche nur einen Fahrstreifen für jede Richtung.

Karlshorst: Auf der Waldowallee gibt es bis Ende Mai in Höhe Rolandseck nur einen gemeinsamen Fahrstreifen für beide Fahrtrichtungen.

Wetter

Zunächst gehen örtlich noch Schauer nieder, vereinzelt sind auch Blitz und Donner dabei. Im Laufe des Tages wird es aber langsam trockener. 17 bis 22 Grad werden erreicht. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus West. Nachts sinken die Temperaturen auf 9 bis 7 Grad.

