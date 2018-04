An der Cafeastraße in Tempelhof brante ein Pick-up. Von dem Wagen blieben lediglich rauchende Trümmer übrig.

An der Cafeastrasse in Tempelhof ist in der Nacht zu Sonntag ein Geländewagen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzte gab es nicht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

