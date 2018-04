Auto schleudert bei Unfall über Straße und erfasst Radfahrer

In Baumschulenweg hat sich am frühen Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. An der Kreuzung Dammweg und Köpenicker Landstraße stießen zwei Autos zusammen.

Durch die Wucht des Aufprall wurde ein Mazda über die Fahrbahn und dann durch ein Gebüsch gegen eine Hauswand geschleudert. Dabei erfasste der Wagen einen unbeteiligten Radfahrer.

Der Fahrradfahrer und fünf weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Hintergründe de Unfalls sind noch unklar. Vermutlich hatte einer der Fahrer eine rote Ampel missachtet.

Die beteiligten Wagen wurden bei dem Unfall schwer beschädigt

Foto: Thomas Peise

( BM )