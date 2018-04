In Rummelsburg beleidigten zwei Männer eine Deutschtürkin und ihren türkischen Begleiter. Die Situation eskalierte.

Rassistischer Übergriff Mann greift Deutschtürkin an und hetzt Hund auf Begleiter

Bei ein rassistischen Übergriff am Freitagabend in Rummelsburg sind eine 56 Jahre alte Deutschtürkin und ihr 36 Jahre alter türkischer Begleiter verletzt worden. Die Frau und der Mann standen gegen 22 Uhr vor einem Café an der Margaretenstraße im Weitlingkiez, als sie von zwei Männern zunächst rassistisch beleidigt wurden.

Im Anschluss packte einer der Männer die Frau am Hals und stieß sie zu Boden. Einer der beiden Männer gab dann seinem Hund den Befehl, den Begleiter der Frau zu beißen, was dieser auch tat. Er verletzte den Mann am Bein. Aussagen zufolge soll es sich bei dem Hund um einen Pitbull gehandelt haben.

Als Passanten auf die Geschehnisse aufmerksam wurden und zur Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer mit ihrem Hund in Richtung Wönnichstraße. Die beiden Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein 19-Jähriger einen 21 Jahre alten Israeli in Prenzlauer Berg mit einem Gürtel angegriffen. Der Vorfall sorgte auch international für Empörung und fachte die Diskussion um Antisemitismus in Berlin neu an.

( BM )