Ein 39-Jähriger steht im Verdacht, seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin erstochen zu haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr die Polizei zu einer Wohnung in die Fehmarner Straße in Wedding gerufen. Die Beamten fanden dort die leblose Frau vor. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Der 39 Jahre alte Lebensgefährte wurde noch in der Wohnung festgenommen. Er wird verdächtigt, die Frau mit Messerstichen getötet zu haben.

( alu )