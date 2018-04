Radfahrer knallt gegen aufgerissene Tür: Autofahrer flüchtet

Ein 18 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Spandau schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte gegen 20.30 Uhr an der Pichelsdorfer Straße gehalten und die Fahrertür geöffnet, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Radfahrer prallte gegen die Tür, stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Der Fahrer soll nach Polizeiangaben vom Unfallort geflüchtet sein. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus.

( BM )