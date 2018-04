Vier Männer wegen Drogenhandels festgenommen

Berlin. Vier Männer sind in Mitte wegen Drogenhandels festgenommen worden. Beamte haben die 17, 19, 21 und 33 Jahre alten Männer am späten Donnerstagabend vor einem Lokal in der Gormannstraße beim Dealen erwischt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nachdem die Männer die Beamten bemerkten, flüchteten drei von ihnen in einen Hinterhof, der 19-Jährige ergriff die Flucht in ein Restaurant. Alle vier konnten gefasst werden. Die Polizei hat Bargeld, Handys sowie ein Messer und Cannabis sicherstellen können.

( dpa )