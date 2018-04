Bäckerei-Mitarbeiterin mit Messer bedroht

In Neukölln ist eine Verkäuferin in einer Bäckerei überfallen worden. Der Räuber erbeutete die Tageseinnahmen.

Berlin. Eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin einer Bäckerei ist von einem maskierten Mann in Berlin-Neukölln überfallen worden. Der Unbekannte soll am Mittwochabend die Bäckerei an der Karl-Marx-Straße betreten und die Frau in den Schwitzkasten genommen haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Räuber soll sie dann mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen gefordert haben. Diese befanden sich auf dem Tresen des Ladens, da die Mitarbeiterin sie gerade zählte. Der Maskierte nahm sich demnach das Geld und flüchtete aus dem Geschäft. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

( dpa )